Truffe alle assicurazioni con auto rubate: tre poliziotti arrestati dai loro stessi colleghi

GIUGLIANO – Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Napoli Nord, personale appartenente al Commissariato di Giugliano/Villaricca ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di quattro persone, di cui tre appartenenti alla Polizia di Stato, gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato di falso e di

simulazione di reato. Le attività investigative sono state avviate in seguito ad alcune incongruenze rilevate dall’Ufficio Controllo del Territorio del medesimo Commissariato. Le indagini – svolte dal personale del Commissariato di Giugliano/Villaricca con il supporto delle attività

tecniche di intercettazioni nonché dalla disamina delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e della documentazione acquisita relativa alle pratiche assicurative – hanno consentito di delineare 11 modus operandi degli indagati . Gli operatori di Polizia attestavano di aver rinvenuto le autovetture denunciate rubate, in relazione alle quali riferivano falsamente l’asportazione di diversi pezzi dal cospicuo valore economico dei quali si richiedeva il risarcimento alle compagnie assicurative. I successivi accertamenti tecnici eseguiti sui veicoli sequestrati hanno infatti evidenziato che i componenti dichiarati come asportati erano in realtà ancora quelli originali.