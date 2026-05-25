BACOLI/ Tensioni con i bagnanti e rissa sfiorata durante la festa promozione della Folgore Cappella

BACOLI – Sarebbe dovuto essere un corteo per festeggiare lo storico salto di categoria nel campionato di “Promozione” da parte della Folgore Cappella. Un bus scoperto con giocatori, dirigenti, tifosi ed appassionati che è circolato, durante il tardo pomeriggio di domenica, per le strade di Bacoli, fino ad arrivare a Baia. E proprio nella piccola frazione di Baia, in pieno orario di ritorno dal mare, nel consueto traffico domenicale di uscita dal paese, la festa si stava per trasformare in una vera e propria rissa tra alcuni tifosi e gli avventori del mare. Erano circa le ore 19 quando alcuni pendolari, imbottigliati nel traffico e nella festa del “Cappella”, hanno cominciato a perdere la pazienza per alcuni comportamenti di alcuni tifosi che, secondo alcuni testimoni, ostacolavano la libera circolazione su via Lucullo. Il clima si è infuocato con alcune persone che sono anche venute alle mani, e solo grazie all’intervento del consigliere di maggioranza Antonio Della Ragione, presente al corteo di tifosi, la lite furiosa non si è tramutata in rissa.