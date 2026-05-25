Trovato con 11 tessere elettorali: denunciato un 49enne

MUGNANO – Quando i carabinieri hanno alzato il sottosella del suo scooter hanno trovato undici tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini di Mugnano e alcuni volantini che riproducevano un fac-simile della scheda di voto, con preferenza già espressa. Come una sorta di guida per non sbagliare alle urne. Il sequestro è conseguenza di uno scambio, notato dai Carabinieri all’esterno di un seggio elettorale di via Cristoforo Colombo, Mugnano. Un uomo ha consegnato una tessera elettorale ad un cittadino e poi ha provato ad allontanarsi con lo scooter.

I militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano l’hanno fermato e perquisito. Il 49enne, operatore ecologico già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per corruzione elettorale.