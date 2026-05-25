Da Napoli a Bacoli in treno: il Nabilah celebra pace e sostenibilità

BACOLI – Sabato 30 maggio il Nabilah ospiterà Flower Nabilah, il grande evento ispirato alle atmosfere degli anni 60 e 70 che trasformerà il litorale di Bacoli in un’esperienza immersiva fatta di musica, colori, energia positiva e spirito di condivisione. Cuore dell’iniziativa sarà il suggestivo Treno della Pace, un viaggio speciale che partirà dalla stazione Cumana di Montesanto e attraverserà tutta la linea fino a Torregaveta, accompagnando il pubblico verso il Nabilah in un clima festoso e simbolico.

IL MESSAGGIO – L’idea nasce con un messaggio preciso: promuovere una mobilità più sostenibile e collettiva, capace di ridurre traffico, emissioni e consumo di risorse, riscoprendo il valore del trasporto pubblico come strumento di incontro, rispetto del territorio e condivisione sociale. In un tempo segnato da tensioni e divisioni, il Treno della Pace vuole rappresentare anche un invito concreto a vivere gli spazi e gli eventi in modo diverso: più vicino alle persone, all’ambiente e al senso di comunità. Per l’occasione il Nabilah si vestirà completamente in stile hippie e psichedelico, tra installazioni floreali, tramonti sul mare, musica e richiami all’estetica Flower degli anni della libertà e della pace. L’evento renderà omaggio alle grandi icone musicali che hanno accompagnato intere generazioni e segnato l’immaginario del movimento pacifista internazionale: John Lennon, Freddie Mercury, Aretha Franklin, Tina Turner, The Doors, Mick Jagger e molti altri.

IL TRENO – Grazie alla collaborazione di EAV, il convoglio speciale partirà dalla stazione Cumana di Montesanto ed effettuerà tutte le fermate fino a Torregaveta, a pochi passi dal Nabilah. Tutti coloro che raggiungeranno l’evento utilizzando il treno, avranno diritto all’ingresso gratuito entro le ore 16:00 semplicemente esibendo il ticket del treno. Sarà sufficiente presentare il biglietto della Cumana alle ragazze della Pace presenti all’arrivo presso la stazione di Torregaveta per ricevere il ticket omaggio valido per l’ingresso all’evento. Un modo per incentivare concretamente l’utilizzo dei mezzi pubblici e trasformare il viaggio stesso in parte integrante dell’esperienza.

FLOWER – Flower Nabilah nasce come una celebrazione della libertà, della musica e dell’energia positiva. Una giornata pensata non solo come evento musicale, ma come esperienza collettiva capace di unire territori, persone e generazioni attraverso un messaggio universale di pace, inclusione e sostenibilità.