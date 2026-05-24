POZZUOLI/ Nascondeva piantagioni di marijuana a casa della fidanzata a Licola: arrestato 32enne

POZZUOLI – Aveva nascosto oltre mezzo chilo di marijuana a casa della fidanzata, all’interno di una serra realizzata in una traversa di via Domitiana, a Licola di Giugliano. Così è finito in manette Luca Di Bonito, 32enne di Pozzuoli residente a Monterusciello. L’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è stato fermato da i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per un controllo in strada, da cui in breve tempo è partita l’indagine che ha portato al rinvenimento del grosso quantitativo di droga. I militari – diretti dal capitano Raffaele Castanò – hanno poi perquisito la sua abitazione in via Novaro a Monterusciello e successivamente quella della fidanzata, dove hanno trovato una serra indoor con 560 grammi di marijuana e 150 euro in contante ritenuto provento illecito. Tutto riconducibile a Di Bonito che dopo le formalità di rito è stato portato in carcere.