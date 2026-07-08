Coca-Cola Pizza Village, 20mila persone a Pozzuoli: task force delle forze dell’ordine, due molestatori allontanati

POZZUOLI – Ventimila persone hanno preso parte alla prima serata del Coca-Cola Pizza Village andato in scena ieri sera sul lungomare “Sandro Pertini” di Pozzuoli. Gremito fin dalle prime ore della sera, gli stand delle 22 pizzerie sono stati presi d’assalto dai tanti giunti in città anche dai comuni di Napoli e della provincia. La prima serata del Coca-Cola Pizza Village ha dunque confermato il forte legame tra la manifestazione e il suo pubblico, inaugurando un’edizione che parte con numeri da record e un’atmosfera di grande entusiasmo. Famiglie, giovani, turisti e appassionati hanno animato il lungomare di Pozzuoli trasformandolo in un grande spazio di incontro, con la pizza ancora una volta protagonista di una festa d’estate dedicata al gusto e alla grande musica. Durante la serata si sono esibiti una serie di artisti tra cui Franco Ricciardi, Mavi, Le One, Jovine, Caso e Tartaglia, capaci di coinvolgere il pubblico con esibizioni straordinarie.

IL SUCCESSO – «La prima serata del Coca-Cola Pizza Village ha confermato ciò che speravamo: Pozzuoli è stata capace di accogliere migliaia di persone in un clima di festa, sicurezza e serenità. Vedere il nostro lungomare animato da famiglie, bambini, giovani e visitatori provenienti da tanti territori è motivo di grande soddisfazione e rappresenta la migliore promozione possibile per la nostra città. – ha detto il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – Il successo della serata è il risultato di un importante lavoro di squadra. Desidero ringraziare gli organizzatori, gli uffici comunali, la Polizia Municipale, tutte le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, le associazioni di volontariato, il personale impegnato nei servizi di supporto, gli addetti alle navette e tutti coloro che, con professionalità e spirito di collaborazione, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento. Il Pizza Village non è soltanto un grande appuntamento dedicato alla pizza e alla musica: è un’opportunità straordinaria per valorizzare Pozzuoli, sostenere le attività economiche del territorio e mostrare ai tanti ospiti le bellezze della nostra città. Siamo felici che questa manifestazione abbia scelto il nostro lungomare e continueremo a lavorare affinché ogni serata si svolga nel migliore dei modi, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza piacevole e sicura.»

I CONTROLLI – Per la prima delle serate del Coca-Cola Pizza Village di Pozzuoli è stata messa in campo una task force composta da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardia Costiera e Protezione Civile che ha garantito uno svolgimento ordinato e sicuro dell’evento, confermando l’efficacia del percorso condiviso costruito nei numerosi tavoli tecnici delle ultime settimane. Durante i controlli eseguiti dai “Falchi” del commissariato di Pozzuoli e dall’ufficio prevenzione del crimine due persone sono state allontanate per atteggiamenti molesti.