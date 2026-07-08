Consigliere di Pozzuoli accusa «Il comune forte con i deboli e debole con i forti»

POZZUOLI – «Faceva l’estetista negli alloggi di Toiano. Non aveva presentato la SCIA al Comune ed è stata emessa un’ordinanza di cessazione dell’attività. I nostri uffici, in questi casi, sono davvero meticolosi. Non capisco però come mai un parcheggio privato, che non ha autorizzazioni per l’attività, realizzato su un’area che doveva essere destinata a parcheggio pubblico e segnalato più volte, continui a restare lì indisturbato.» È quanto denuncia il consigliere comunale Riccardo Volpe in merito alla chiusura di un centro estetico nel quartiere popolare di Toiano «La domanda viene spontanea: la differenza la fanno i soldi? Se sei un piccolo cittadino ti arriva subito l’ordinanza. Se sei un imprenditore importante, invece, sembra che tutto possa aspettare. Forti con i deboli. Deboli con i forti. Che nervi.»