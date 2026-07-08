QUARTO/ Rubavano nel parcheggio del centro commerciale con la tecnica delle “gomma forata”: fermati dai carabinieri

QUARTO – Due ladri sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli in quanto accusati di essere gli autori di una serie di furti consumati all’interno del parcheggio del centro commerciale “Quarto Nuovo”. I colpi venivano messi a segno con la tecnica della “gomma forata”. Dopo aver arrecato il danno alla vettura, attendevano che l’automobilista facesse la scoperta per poi colpire mentre avveniva il cambio di gomma: approfittando della vettura lasciata aperta, si intrufolavano rubando buste della spesa e oggetti vari. I due sono stati presi a seguito di denunce, segnalazioni e all’acquisizione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza del centro. Per loro è scattata anche l’accusa di ricettazione.