«Grazie alla professionalità del dottor Barba del comune di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, faccio seguito alla mia segnalazione di due giorni fa per rendere noto che sono riuscito a risolvere il problema. Ieri mattina mi sono recato al comune di Monteruscello per parlare con il dirigente del servizio anagrafe, il dott. Barba, il quale ha compreso la problematica ed ha risolto la situazione con gentilezza e competenza. Abbiamo bisogno di più persone come il dott. Barba con le quali l’utente può confrontarsi con rispetto ed educazione per risolvere con civiltà ed attenzione i piccoli grandi problemi ai quali i cittadini vanno incontro quotidianamente. Purtroppo resta comunque la scortesia degli impiegati che mancano totalmente di empatia verso i cittadini.» (Paolo Zamponi)