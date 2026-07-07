Rischiano di annegare: due palestinesi salvati a Torregaveta

MONTE DI PROCIDA – Hanno rischiato di annegare, dopo essere stati sopraffatti dalle onde, due palestinesi di 25 e 30 anni salvati domenica scorsa dai bagnanti a Torregaveta. A scongiurare il peggio è stata proprio una catena umana formatasi in mare prima dell’arrivo dei sanitari del 118. Dopo i primi soccorsi sul posto, i due sono trasferiti in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli.

LE DIFFICOLTÀ – Secondo quanto ricostruito il primo ad andare in difficoltà è stato il 25enne, che dopo essersi tuffato in mare ha avuto non poche difficoltà a rientrare a riva a causa del mare agitato. A quel punto il connazionale ha tentato di raggiungerlo venendo anch’egli sopraffatto dalle onde. Momenti di forte tensione e paura, andati in scena davanti agli altri bagnanti che affollavano la spiaggetta e che senza esitazione sono andati in loro soccorso. I due, con non poca fatica, sono stati raggiunti su una vicina scogliera dove hanno ricevute le prime cure ad opera del personale del 118 che nel frattempo era giunto sul posto. Entrambi sono stati condotti in ospedale per un principio di annegamento. Più gravi le condizioni del 25enne, che presentava escoriazioni su tutto il corpo a causa di un violento urto contro la scogliera e uno stato di shock.