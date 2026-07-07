Pizza Village a Pozzuoli, potenziata le corse della Cumana

POZZUOLI – In occasione del Coca Cola Pizza Village, in programma a Pozzuoli dal 7 al 12 luglio 2026, EAV ha predisposto un piano straordinario per facilitare gli spostamenti dei partecipanti e garantire collegamenti più efficienti con l’area dell’evento. Nei giorni 10, 11 e 12 luglio, la linea Cumana sarà interessata da un significativo potenziamento del servizio, con il prolungamento dell’orario di esercizio e l’attivazione di 19 corse aggiuntive nella fascia serale e notturna, dalle ore 19.00 alle ore 2.00. Il dispositivo straordinario consentirà di incrementare la frequenza dei collegamenti e favorire il rientro dei visitatori al termine degli spettacoli e delle iniziative in programma. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di supporto per i grandi eventi del territorio. Dal 1° giugno EAV ha già disposto il prolungamento dell’orario di servizio in occasione di concerti e manifestazioni per dodici serate complessive.