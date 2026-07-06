POZZUOLI/ «Carta d’identità scaduta, mio figlio non potrà fare gli esami all’università»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Ieri mio figlio ha provato a prenotare per il rinnovo della carta d’identità sul sito previsto, ma essendo appunto la carta scaduta non ha potuto prenotare come da sito per il 13 luglio. Stamattina mi sono recato al comune di Pozzuoli centro, ho esposto il problema è mi hanno detto che doveva farlo online, dopo mia insistenza mi hanno proposto la data del 10 agosto. Ho fatto loro presente che mio figlio a breve avrebbe dovuto dare degli esami all’università ma non c’è stato niente da fare, mio figlio non potrà sostenere gli esami. Questo battibecco è durato più di mezz’ora con 3 impiegati che in questo lasso di tempo non hanno effettuato nessun servizio ad altri cittadini. Questo per dire che non avendo nulla da fare, in questo tempo avrebbero potuto benissimo emettere almeno 3/4 carte d’identità ad altrettanti cittadini ed abbreviare le lunghe liste di attesa». (Paolo Zamponi)