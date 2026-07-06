Nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli la cerimonia per il trigesimo di Rosario Ferraro

POZZUOLI – Un mese dopo la sua scomparsa, amici e parenti ricordano Rosario Ferraro. Lo faranno in occasione del trigesimo, cerimonia religiosa in programma mercoledì 8 luglio alle 18:30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nel centro storico di Pozzuoli. Noto tatuatore, Rosario ha perso la vita al termine di una lunga malattia durante la quale, in più occasioni, aveva pubblicato video sui social dispensando consigli e dando forza a chi, per la prima volta, andava incontro alle terapie. Sposato con una figlia piccola, persona perbene e voluta bene da tutti, ha lasciato un vuoto nella vita di quanti lo conoscevano.