Oltre 20mila persone in tre giorni: a Bacoli Mytilus Fest 2026 chiude con il record di presenze

BACOLI – Si è conclusa con un record di partecipazione di pubblico la terza edizione di Mytilus Fest, l’appuntamento dedicato ai mitili, alla mitilicoltura e al territorio dei Campi Flegrei andato in scena da venerdì 3 a domenica 5 luglio al porto di Baia (nella foto di Paco Smart). La manifestazione che nei tre giorni ha registrato circa 20000 presenze ha confermato il proprio ruolo di evento di grande richiamo nei Campi Flegrei attirando un pubblico sempre più attento e qualificato. Grande apprezzamento non solo per le tante proposte gastronomiche, ma anche per i momenti di musica dal vivo, con la direzione artistica di Andrea Tartaglia e presentati da Francesco Albanese e Margherita Salemme, nonché per le attività di intrattenimento dedicate ai bambini e le tante esperienze legate alla scoperta del territorio e della miticoltura. Novità di questa edizione è stato il prolungamento fino alle ore 24,00, nei giorni di sabato 4 e domenica 5 luglio, dell’orario di servizio della ferrovia cumana che ha consentito a tante persone di raggiungere il porto di Baia senza fare ricorso all’auto.

L’EVENTO – Mytilus Fest è un evento promosso e organizzato dall’Associazione Culturale MSP, guidata da Bruna Manfredonia, in sinergia e collaborazione con il Comune di Bacoli e con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli (l’evento rientra nel Cartellone degli Eventi metropolitani), con il patrocinio morale di Regione Campania, Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Pro Loco di Bacoli. L’iniziativa, dedicata alla memoria di Tony Scotto si avvale, inoltre, della preziosa collaborazione di Mitilflegrea e Mytilus Campaniae Organizzazione Produttori, Gal Parthenope e Feampa Regione Campania.