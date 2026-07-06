Informazione, fake news, social network e cyberbullismo: a Quarto i giovani dialogano con istituzioni ed esperti

QUARTO – A Casa Mehari prendono il via i due attesi appuntamenti dedicati alla formazione per il volontariato nell’ambito del VolCamp, il campo di orientamento e formazione promosso dal CSV Napoli – Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Napoli e coordinato da Dialogos Aps-Ets che si svolge dal 6 al 10 luglio. Casa Mehari è un bene di proprietà del Comune di Quarto confiscato alla camorra. Si trova in via Nicotera n. 8 a Quarto, Napoli. Martedì 7 luglio (ore 18) il primo incontro: “Mondo dell’informazione e Fake News”, un confronto sul ruolo del giornalismo e sulle insidie della disinformazione. Interverranno: Antonio Sabino (Sindaco di Quarto), Mariolina Trapanese (ats Casa Mehari, “La Bottega dei semplici pensieri”), Ottavio Lucarelli (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania), Nello Mazzone (Giornalista), Claudio Ciotola (Presidente Associazione Stampa Campana – Giornalisti Flegrei), Ciro Biondi (direttore di Radio Mehari). Giovedì 9 luglio (ore 18), il secondo momento di formazione: “Social Network e Cyberbullismo”, un focus mirato alla sicurezza in rete, all’educazione emotiva e al contrasto dei fenomeni di bullismo digitale. Interverranno: Raffaella De Vivo (Assessore di Quarto con deleghe alla Pubblica Istruzione e Legalità), Matilde Iaccarino (Dirigente scolastico I.C. Giovanni Paolo I – Stornara, Foggia), Marianna Fiorentino (Pedagogista), Simone Cataldo (Assistente della Polizia di Stato) e Ciro Biondi (direttore di Radio Mehari). Entrambi gli incontri sono aperti alla cittadinanza e mirano a stimolare una riflessione consapevole sulle dinamiche dell’informazione contemporanea e sui rischi legati alla socialità digitale, in un’ottica di cittadinanza attiva e legalità.