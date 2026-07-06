Tre ambi e un terno: vinti 9.500 euro a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Il Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 3 e sabato 4 luglio 2026 nella regione, tra i premi più alti, sono stati vinti oltre 51mila euro. Nell’estrazione di venerdì centrato un colpo da 9.500 euro in Corso Giuseppe Garibaldi a Monte di Procida, in provincia di Napoli, grazie a tre ambi e un terno. Nel concorso di sabato, sei ambi, quattro terni e una quaterna valgono 12.525 euro in Via Moretti a Portici, in provincia di Napoli, mentre presso il punto vendita situato in Via Michele Pietravalle a Napoli premio da 10.800 euro grazie ad una Cinquina Simbolotto. Sempre nella giornata del 4 luglio presso l’esercizio in Via Adriana ad Angri, in provincia di Salerno, vinti 9.250 euro con tre ambi e un terno, mentre in Via Giovanni Pascoli a Napoli, un terno vale 9mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro, per un totale di 644 milioni di euro da inizio 2026.