Alla città di Bacoli il premio di “Comune Riciclone 2026”

BACOLI – Giovedì 2 aprile, presso l’Hotel Quirinale di Roma, la Città di Bacoli è stata premiata come “Comune Riciclone 2026”, il più importante riconoscimento nazionale dedicato alle amministrazioni che si sono distinte nell’ambito della raccolta differenziata. Il premio, giunto alla sua XXIII edizione è assegnato da Legambiente e gode, tra gli altri, del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale. I Comuni partecipanti vengono valutati sulla base di alcuni criteri ambientali inerenti la tematica della Raccolta Differenziata che si basano in particolar modo sulla quantità di rifiuti differenziati prodotti. A ritirare il premio, è stato il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, insieme all’Assessore alle Partecipate Teresa Scotto di Luzio. Presente anche Rosario Apreda, Amministratore Unico di Flegrea Lavoro S.p.A., la società che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio. Per il tredicesimo anno Bacoli conquista questo importante riconoscimento nazionale che lo porta ad essere il primo comune in Italia tra i comuni al di sopra dei quindicimila abitanti per minor quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti. “Siamo stati premiati come primo comune in Italia per quantità di rifiuti differenziati – commenta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – È un orgoglio enorme. Ogni giorno lavoriamo per ridurre sempre più la quantità di rifiuti da avviare a smaltimento. Solo così, grazie al lavoro di cittadini, amministrazione comunale e operatori del settore potremo abbassare la TARI”

LA SODDISFAZIONE – Parole di gioia anche per l’Assessore Teresa Scotto di Luzio che “ringrazia i cittadini per l’enorme lavoro che ogni giorno fanno e si augura che questo premio sia solo un trampolino di lancio verso le sfide future che attenderanno la città di Bacoli”. Soddisfazione anche da parte di Rosario Apreda, Amministratore Unico di Flegrea Lavoro S.p.A.: “Questo premio rappresenta prima di tutto un orgoglio per la città di Bacoli, una città che ancora una volta si è dimostrata attenta al tema delle politiche ambientali e fin dall’avvio della raccolta differenziata ha dimostrato maturità nel seguire attentamente le varie direttive che hanno senza dubbio contribuito a raggiungere il risultato che raggiungiamo quest’oggi. Un risultato reso possibile anche grazie al supporto di un’Amministrazione seria e attenta alle politiche ambientali. Un ringraziamento infine – continua Rosario Apreda – desidera farlo a Valentina Sanfelice di Bagnoli, Amministratore Unico della società fino allo scorso 30 aprile per il lavoro svolto e per il contributo apportato per raggiungere i risultati odierni”