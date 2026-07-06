I LETTORI SEGNALANO/ «Pista ciclabile del Fusaro nel degrado»

BACOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno Gennaro. Segnalo la situazione di degrado, della pista ciclabile del Fusaro. L’area è completamente abbandonata e dimenticata. Nonostante due PEC inviate a maggio 2026 al Centro Ittico Campano e al Comune, nessun intervento è stato effettuato. Sempre vegetazione incolta, rifiuti, escrementi di animali e presenza diffusa di topi e serpenti. Ho segnalato formalmente tramite PEC anche ad ASL Napoli 2 Nord, ARPA Campania e Prefettura di Napoli.Sottolineo che l’area è frequentata quotidianamente famiglie e bambini, oltre che ci sono abitazioni, e questo stato di abbandono configura un grave rischio sanitario e un problema di decoro pubblico intollerabile. Oltretutto il Lago Fusaro e’ già finito sui giornali per l’epatite delle cozze, ora si rischia con i topi, portatori di pericolose malattie.» (Francesca S.)