Gioco e fantasia: mister Ambrosino prepara una Puteolana d’attacco

POZZUOLI – Il suo nome è sinonimo di gioco, ma soprattutto di gol. Per la serie: la miglior difesa è l’attacco. È la filosofia di Salvatore Ambrosino, promesso sposo della nuova Puteolana 1902. Per le nozze con la squadra della sua città, con i colori della sua passione manca davvero poco. Questione di ore, al massimo pochi giorni e sarà fatta. Dopo l’infausta stagione appena terminata, la nuova presidenza punta al rilancio attraverso il bel gioco per riaccendere la fiamma dei diavoli rossi. Allora chi meglio di Ambrosino, uno che conosce piazza, categoria e che torna a sedersi sulla panchina della Puteolana dopo dieci anni e un bagaglio di esperienza di tutto rispetto?

L’ATTACCO – Sul mister, che arriva da una gran bella stagione disputata a Caivano, non ci sono mai stati dubbi, nonostante circolassero altri nomi. Il patron Piantedosi è stato chiaro fin dal primo giorno “Basta mediocrità, è ora di tornare a vincere”. E allora Ambrosino ha dettato la linea per il suo 4-3-3 facendo i primi nomi. Due su tutti, partendo dall’attacco ovviamente: il primo è stato quello del bomber Alessandro Malafronte, attaccante centrale del Gladiator a cui è seguito quello di Ciro Simonetti, un altro che con la porta ha un certo feeling. Due calciatori di esperienza che conoscono il campionato di Eccellenza come le proprie tasche.

LA FIRMA – Insomma, i presupposti per una stagione ad alti livelli ci sono tutti. Mancano solo alcune formalità: l’annuncio del nuovo organigramma societario e dello staff tecnico che sarà guidato appunto da Salvatore Ambrosino. E chi se non lui?