Malore in mare a Bacoli: 20enne in gravi condizioni

BACOLI – E’ di Melito, il 20enne che ieri pomeriggio, intorno alle ore 15, ha rischiato di morire nel mare di Marina Grande. Il giovane è ricoverato in coma all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dopo aver accusato un malore in acqua, in prossimità degli scogli di Marina Grande. Il ragazzo, prima di essere soccorso da alcuni bagnanti, era in pessime condizioni fisiche: bianco in volto e non respirava. Il primo soccorso, in attesa del 118, è arrivato da un bagnante che attraverso un massaggio cardiaco ha messo il giovane in sicurezza su un sup a mare.

LE POLEMICHE – A seguito dell’ennesimo episodio spiacevole a Marina Grande, è scattata la protesta dei residenti che hanno, per l’ennesima volta, richiesto al Comune l’installazione di un defibrillatore nei pressi della spiaggia, in quanto, già due anni fa, ci fu un uomo che perse la vita e la possibilità di spostare le fioriere all’inizio della strada per garantire l’accesso ai mezzi di soccorso.