Il passo d’addio di Conte a Pozzuoli: ritiro a “Gli Dei” prima dell’ultimo atto al Maradona

POZZUOLI – Ha voluto il ritiro prima del congedo. L’ultimo momento di “intimità” con suoi calciatori e lo staff tecnico che lo ha accompagnato nella splendida avventura napoletana. Antonio Conte è da ieri “barricato” a “Gli Dei” di Pozzuoli, l’hotel degli ultimi due scudetti azzurri. Nonostante la qualificazione in Champions League ormai matematica, il mister ha voluto che i suoi giocatori dormissero tutti insieme prima dei saluti. Non vuole alcuna distrazione, non vuole fallire l’obiettivo secondo posto. Così ieri sera, alla spicciolata, McTominay & C. sono arrivati sul punto più alto della città di Pozzuoli per l’ultimo ritiro dell’era Conte. L’hotel della famiglia Martusciello, nonostante la partita non sia di fondamentale importanza, è blindato come non mai. Il mister si è concesso qualche foto ricordo con i titolati Imma e Gennaro Martusciello e con la figlia di quest’ultimo. Poche parole, sorrisi e massima concentrazione per uno che conosce solo il verbo vincere. L’unico da coniugare stasera per congedarsi nel migliore dei modi da un pubblico che per due anni gli ha dato un amore incondizionato.

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