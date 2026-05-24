Maxi operazione “Terra dei Fuochi” a Pozzuoli: tre persone denunciate. Chiusa officina meccanica a Monterusciello

POZZUOLI – Una imponente e capillare attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati ambientali e allo smaltimento illecito di rifiuti è stata condotta dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli, guidata dal Comandante Fabio Felice De Silva. Le operazioni, pianificate nell’ambito del progetto interforze della cosiddetta “Terra dei Fuochi” e dell’operazione “Strade Sicure”, sono state eseguite in stretta sinergia con il personale specializzato del Raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano, comandato dal Colonnello Andrea Crivellotto. Il bilancio complessivo dell’operazione ha portato al deferimento di tre soggetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al sequestro preventivo e probatorio di macchinari industriali, veicoli, rifiuti pericolosi e aree private non protette.

Nello specifico, gli interventi hanno riguardato tre distinte aree del territorio puteolano. Innanzitutto a Monterusciello, dove è stata scoperta la gestione illecita di rifiuti pericolosi in un’officina meccanica. Durante un’ispezione amministrativa e ambientale, gli agenti operanti hanno controllato un’officina meccanica ed elettrauto. All’interno dei locali è stato rinvenuto un macchinario lava-pezzi per meccatronica collegato a una tanica di raccolta delle acque reflue, oltre a un contenitore contenente 15 batterie esauste per veicoli (rifiuti speciali pericolosi). Il titolare dell’attività, R.L. (56 anni), è stato denunciato a piede libero per l’assenza totale di documentazione, registri di carico/scarico e formulari identificativi dei rifiuti. L’attrezzatura e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro probatorio. Al titolare sono state inoltre contestate gravi violazioni amministrative per la mancanza di autorizzazioni relative all’impatto acustico, alla SCIA commerciale e all’occupazione di suolo pubblico.

I RIFIUTI – Al confine con Napoli, invece, è stato intercettato un trasporto illecito di rifiuti con gravi violazioni al Codice della Strada. La pattuglia della Polizia Municipale ha intercettato un furgone Fiat Doblò che viaggiava carico di rifiuti speciali senza alcun titolo autorizzativo o iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Il carico era composto da materiale ferroso, tapparelle in plastica, alluminio e sacchi contenenti scarti di cartongesso e materiali di risulta edile. Il conducente del mezzo, R.V. (41 anni, nato a Napoli), è stato denunciato per gestione e trasporto illecito di rifiuti. Da controlli più approfonditi è emerso che l’uomo era sprovvisto di patente di guida (in quanto mai conseguita), mentre il veicolo era totalmente privo sia di copertura assicurativa RCA sia della prescritta revisione periodica. Per tali motivi, oltre al sequestro penale del veicolo e del carico, sono state elevate pesanti sanzioni pecuniarie ai sensi del Codice della Strada, con contestuale fermo amministrativo del mezzo. Nel terzo filone dell’operazione, il personale della Polizia Municipale e i militari dell’Esercito hanno individuato un’area di circa 15 metri quadrati adibita all’abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi. L’area in questione è risultata di proprietà di una nota società della zona. Poiché il perimetro del sito non era opportunamente recintato o sorvegliato, agevolando così lo sversamento illecito da parte di ignoti, l’intera area è stata posta sotto sequestro probatorio. La Polizia Giudiziaria ha trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria per valutare l’eventuale concorso o responsabilità omissiva da parte della società proprietaria del fondo per la mancata custodia dello stesso.