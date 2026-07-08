POZZUOLI/ «Augusto vive» Due giorni per ricordare il giovane morto a Lucrino
POZZUOLI – Due giorni per ricordare Augusto Di Meo, il 17enne morto il 18 luglio scorso a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Lucrino. Ad un anno esatto dalla sua scomparsa per mercoledì prossimo (15 luglio) alle ore 23:30 è prevista una fiaccolata nel parcheggio della piscina comunale di Lucrino. Il giorno seguente, invece, alle 19:00 ci sarà la messa in ricordo nella chiesa di San Luca ad Arco Felice a cui seguirà, a partire dalle 20:00, il lancio di palloncini bianchi nel tunnel Montenuovo dove Augusto perse la vita.