POZZUOLI/ Pastore tira la corda: vuole appoggio per il suo assessore e per la delibera anti bus al porto

POZZUOLI – La minaccia di uscire dalla maggioranza è l’arma che tiene sotto scacco il sindaco. Così Gennaro Pastore e Vitale Di Dio stanno scalando le gerarchie del potere all’interno della maggioranza Manzoni. Dopo il braccio di ferro sul regolamento per la Polizia Municipale e il sacrificio di Maria Rosaria Testa, ora sparano in alto e chiedono un documento a difesa dell’assessore Vittorio Gloria. O meglio, lo esigono dopo la clamorosa disfatta arrivata durante l’ultimo consiglio comunale.

LA RICHIESTA – Pastore e Di Dio hanno chiesto al sindaco la sottoscrizione di un documento – a firma di tutte le forze politiche di maggioranza – attraverso cui esprimere la solidarietà all’assessore per gli attacchi ricevuti ma, soprattutto, per rivendicare la forza del suo operato e l’importanza della contestatissima delibera anti bus al porto. Una mossa per dare credibilità all’operato amministrativo e politico di “Pozzuoli al Centro” che, secondo rumors, avrebbe avviato contatti anche con Filippo Monaco ed Enzo Figliolia. Per la serie: “se Manzoni non ci accontenta passiamo dall’altra parte”.