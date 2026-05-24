CALCIO/ Il Rione Terra punta sul “Made in Campi Flegrei”: Francesco Troise è il nuovo allenatore

POZZUOLI – La società calcistica Rione Terra ha affidato l’incarico tecnico della prima squadra a mister Francesco Troise che l’anno prossimo disputerà il campionato di Promozione. Allenatore flegreo, giovane ma già con importanti esperienze maturate nei campionati dilettantistici campani, Troise rappresenta un profilo di grande prospettiva, capace di coniugare preparazione, entusiasmo e forte appartenenza al territorio. Nel corso della sua crescita professionale, mister Troise ha svolto un importante percorso nei settori giovanili del Monterusciello, per cinque anni, e Blue Devils, raggiungendo sempre ottimi risultati con le sue squadre. Dopo tante soddisfazioni nei settori giovanili, ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda dell’Atletico Montecalcio al fianco di Diego Armando Maradona Jr., esperienza che gli ha permesso di consolidare ulteriormente le proprie competenze tecniche e gestionali. Nell’ultima stagione, inoltre, ha fatto parte dello staff tecnico della Boys Caivanese in Eccellenza Campana, collaborando come vice allenatore di mister Ambrosino in un campionato competitivo e di alto livello.