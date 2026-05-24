POZZUOLI/ «Grazie di tutto» Licola Borgo saluta mister Stellini

POZZUOLI – «Grazie di tutto. Mister Stellini». È il saluto di Licola Borgo al vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini. L’autore del gesto è Alessandro Chiantese, titolare del salone per uomo “Hair Stylist Chiantese”. Spesso il mister ha fatto tappa nel quartiere, dove è sempre stato accolto con amore ed affetto dai tifosi azzurri. Oggi al Maradona, intanto, mister Stellini saluterà Napoli al termine della partita con l’Udinese, ultimo capitolo di due anni contraddistinti da vittorie e soddisfazioni.