“Gelone nella terra di Athena” a Pozzuoli si presenta il libro di Roberto Tedesco

POZZUOLI – Sabato 30 maggio il Polo Culturale Palazzo Toledo di Pozzuoli ospiterà un appuntamento dedicato alla storia della Magna Grecia e al legame tra Sicilia e Campania. Alle ore 17 sarà presentato il libro “Gelone nella terra di Athena” di Roberto Tedesco, dedicato alla figura di Gelone di Siracusa, tra i protagonisti più importanti del Mediterraneo antico. Attraverso il racconto della sua vicenda storica, il volume ripercorre il ruolo che Gelone ebbe nel V secolo a.C., quando contribuì a rafforzare la Sicilia greca dal punto di vista politico, militare e culturale. Il libro mette inoltre in relazione la storia della Sicilia con quella della Campania antica, richiamando i legami che unirono per secoli le colonie greche del Mediterraneo occidentale. L’iniziativa rientra nella rassegna “Pagine Libere”, promossa dal Comune di Pozzuoli insieme al Gruppo Archeologico Kyme e a Lunaria A2, con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Il progetto punta a valorizzare la lettura e il patrimonio storico del territorio, con particolare attenzione alla cultura mediterranea e alle radici elleniche dei Campi Flegrei.

L’EVENTO – Prima della presentazione, alle ore 16, il pubblico potrà partecipare a una visita teatralizzata di Palazzo Toledo, pensata per accompagnare i visitatori in un percorso tra storia e narrazione. Interverranno insieme all’autore Mariasole La Rana, assessore alla Cultura del Comune di Pozzuoli, Domenico Targia, direttore del Parco archeologico di Himera Solunto e Iato della Regione Siciliana, e Anna Abbate, archeologa e presidente del Gruppo Archeologico Kyme. A moderare l’incontro sarà il giornalista Marco Martone di VG21.

Nel corso dell’evento, le Lectrices dell’Accademia dei Campi Flegrei proporranno alcune letture sceniche tratte dal libro. Sarà inoltre presente un interprete LIS per garantire l’accessibilità dell’iniziativa. L’incontro rappresenta anche un’occasione per riflettere sul patrimonio storico condiviso tra Sicilia e Campania e sul ruolo che la Magna Grecia continua ad avere nella memoria culturale del Mediterraneo.