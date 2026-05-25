Alimentazione e salute, a Bacoli “Radici che creano futuro”

BACOLI – “”Radici che creano futuro” si terrà sabato 30 maggio 2026 alle ore 11:00 presso il Parco Cerillo di Bacoli. L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Bacoli e Monte di Procida, nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di confronto e sensibilizzazione sul valore delle tradizioni alimentari del nostro territorio e sul loro legame con la salute, il benessere e la qualità delle relazioni sociali delle nuove generazioni. Nel corso della mattinata si svolgerà un tavolo tecnico con specialisti ed esperti che approfondiranno temi oggi particolarmente attuali, come la perdita della cultura del cibo genuino, l’allontanamento dalla convivialità familiare e le conseguenze sempre più diffuse legate agli stili di vita moderni, tra cui obesità, diabete, colesterolo e isolamento sociale. L’evento intende valorizzare le radici culturali e gastronomiche del territorio flegreo come patrimonio da custodire e trasmettere, affinché possano rappresentare una risorsa concreta per il futuro della comunità. La mattinata sarà inoltre arricchita da un momento conviviale dedicato alla condivisione e alla riscoperta del valore dello stare insieme attraverso una sana merenda preparata con prodotti genuini del territorio. Saranno inoltre presenti aziende agricole locali con spazi espositivi dedicati alle eccellenze agricole e alimentari dei Campi Flegrei.