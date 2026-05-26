Dodicenne accoltellato dal padre: è grave

NAPOLI – Un 12enne è stato ferito con due coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto questa mattina in via Vergini, nella sua abitazione al quartiere Sanità. Non si esclude che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest’ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L’uomo avrebbe aggredito anche un’infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati al Pellegrini in prognosi riservata.