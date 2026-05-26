Studenti della Pergolesi di Pozzuoli premiati al Certamen Pueri di Nola

POZZUOLI – Gli alunni della classe 3E dell’IC4 Pergolesi si sono distinti al prestigioso Certamen Pueri di Nola, ottenendo importanti riconoscimenti grazie alla passione per il latino e alla preparazione maturata nello studio della cultura classica. Tra i protagonisti Chiara Guardascione, Giuseppe Acosta, Massimo Aragri, Domenico Platano e Lorenzo Negri: quest’ultimo ha ricevuto una menzione speciale, mentre Domenico Platano ha conquistato il primo posto. L’iniziativa, promossa dalla dirigente Assunta Compagnone e curata dalla commissione composta da Maria Cervone, Pia Podda, Viviana Campone e Gennaro Morisco, ha valorizzato l’impegno e la sensibilità degli studenti nell’interpretazione dei testi latini. Determinante anche il lavoro della docente di latino Professoressa Di Napoli e il sostegno della dirigente scolastica Francesca Coletta, da sempre impegnata nella promozione dello studio del latino nella scuola dal primo anno della scuola secondaria di primo grado .