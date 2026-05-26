Festa al plesso Reginelle di Monterusciello per la giornata conclusiva di “Pozzuoli città che legge” – LE FOTO

POZZUOLI – Festa di fine progetto per gli alunni della scuola elementare del plesso “Reginelle” di Monterusciello, tra in protagonisti di “Pozzuoli città che legge”, iniziativa realizzata dall’assessorato alla pubblica istruzione del comune di Pozzuoli. In particolare, gli alunni delle classi quinte (sezioni E-G) hanno svolto il percorso dal titolo “Pagine Libere, un viaggio tra libri e cultura” attraverso la lettura dell’epica omerica e virgiliana. Il progetto ha inoltre promosso la “Reading Literacy” proponendo una riflessione sul tema del viaggio e sull’attualità delle migrazioni, attraverso un percorso che visto gli studenti impegnati nella lettura dei classici anche in versione a fumetti, la realizzazione di un fumetto digitale e la creazione di un brano rap, unendo così tradizione e linguaggi contemporanei. Questa mattina, nel piazzale dell’istituto che fa parte dell’IC8 Oriani-Diaz è andata in scena la manifestazione finale a cui hanno partecipato, tra gli altri, l’assessora alla pubblica istruzione Mariasole La Rana, la dirigente scolastica dell’IC 8 Roberta Catello, la presidente dell’associazione Kyme Anna Abbate e l’esperta archeologa Raffaella Longobardi. A fare da cornice agli interventi, la presenza dei piccoli studenti di tutte le classi del plesso.

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