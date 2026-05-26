BACOLI/ Scuola chiusa dopo la forte scossa, riprendono le lezioni per gli studenti del plesso Bellavista

BACOLI – A seguito dell’evento bradisismico del 21 maggio scorso e in attesa di pianificare gli interventi di riqualificazione previsti al plesso scolastico di Via Bellavista, il Sindaco, l’amministrazione comunale e la Dirigenza Scolastica dell’I.C. “Plinio il Vecchio-Gramsci” hanno raggiunto una intesa al fine di consentire la ripresa delle attività didattiche tanto per la scuola dell’infanzia quanto per la primaria. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, per il solo periodo compreso tra giovedì 28 maggio e giovedì 4 giugno 2026, le attività scolastiche in presenza saranno svolte dalle ore 09:00 alle ore 12:00, nella Sala “Giuseppe Scotto di Luzio” del Palazzo dell’Ostrichina e con la possibilità di utilizzare gli spazi all’aperto del Parco Borbonico. Si precisa inoltre che da lunedì 08 giugno 2026 fino al termine del mese di giugno 2026, le attività scolastiche si terranno nei locali della scuola Primaria del plesso Plinio a via Fusaro, 150, dalle ore 08:10-13:10. Per quanto riguarda la scuola primaria, nel periodo compreso tra mercoledì 27 maggio e venerdì 5 giugno 2026 sono state previste 3 uscite didattiche sul territorio per le quali non ci sarà alcun onere economico a carico delle famiglie nei seguenti giorni: 29/05/2026: visita al sito archeologico Terme Romane di Baia; 04/06/2026: visita al parco naturale dei Fondi di Baia; 05/06/2026: visita al sito archeologico dell’Acropoli di Cuma.