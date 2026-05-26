POZZUOLI/ Spiaggia occupata abusivamente: denunciati i titolari di quattro stabilimenti balneari

POZZUOLI – Nell’ambito degli ordinari controlli di polizia demaniale marittima, il personale della Guardia Costiera di Pozzuoli ha eseguito una serie di verifiche presso diversi stabilimenti balneari della località Licola Mare, nel Comune di Pozzuoli, finalizzate alla tutela del demanio marittimo e alla libera fruizione delle aree costiere. Nel corso delle attività ispettive è stata accertata l’occupazione abusiva di circa 10.500 metri quadrati di spiaggia demaniale, mediante la collocazione di ombrelloni, lettini e ulteriori attrezzature da spiaggia in assenza del prescritto titolo autorizzativo. Secondo quanto accertato, alcuni esercenti avevano già occupato porzioni di arenile in vista della prossima assegnazione dei lotti demaniali, prima della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica avviate dal Comune di Pozzuoli. L’intervento ha consentito l’immediata liberazione di ampie porzioni di spiaggia, con la contestuale rimozione delle attrezzature illecitamente collocate e la restituzione delle aree alla piena e libera fruibilità della collettività. Al termine delle attività, quattro imprenditori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di abusiva occupazione di area demaniale marittima prevista dal Codice della Navigazione.