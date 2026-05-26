Riaperto il cimitero comunale di Quarto

QUARTO – “Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto ai continui sciami bradisismici, abbiamo finalmente riaperto l’ingresso principale del Cimitero Comunale. Grazie alle risorse del bilancio comunale è stata completamente ristrutturata l’intera area d’ingresso, restituendo decoro, sicurezza e funzionalità a un luogo caro alla comunità. Un intervento simbolico e concreto che testimonia l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione verso il cimitero comunale, patrimonio di memoria, rispetto e identità collettività”. Lo fa sapere il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, dopo la riapertura del cimitero avvenuta questa mattina.