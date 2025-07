Controlli alla barriera di Agnano: tre automobilisti denunciati per uso di sostanze stupefacenti

AGNANO – La Polizia di Stato, nel corso della stagione estiva, ha predisposto intensi servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile posto a disposizione dalla locale Società Tangenziale di Napoli S.p.A. In attuazione di questo progetto proiettato alla prevenzione, nella decorsa notte, presso la barriera autostradale della A 56 Agnano-Astroni, gli agenti della Polizia Stradale di Napoli hanno controllato 30 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e identificato 58 persone, di cui 3 sono state denunciate per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Ancora, nel corso del servizio, sono state contestate 6 violazioni del Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione e 3 patenti di guida, per un totale di 15 punti decurtati. Lo scopo è quello di sollecitare l’adozione di condotte di guida responsabile, attraverso il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, in vista dell’obiettivo finale che è rappresentato dalla tutela della vita umana, troppo spesso compromessa da comportamenti irresponsabili.