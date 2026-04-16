A Quarto sorgerà la nuova Tenenza dei Carabinieri

QUARTO – Oggi pomeriggio nell’aula consiliare è stato presentato l’accordo tra il Comune di Quarto e l’Arciconfraternita dei Pellegrini, con il coinvolgimento dell’Arcidiocesi di Napoli, dell’Arma dei Carabinieri e dell’Università Federico II. Un’intesa che prevede la realizzazione di due importanti progetti per il territorio: la nuova sede della Tenenza dell’Arma dei Carabinieri e l’avvio della Cittadella dello studentato sociale universitario, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare la criminalità anche attraverso la lotta alla povertà educativa. All’incontro hanno preso parte il ProVicario generale dell’Arcidiocesi di Napoli e Vicepresidente di ETS Chiesa di Napoli, mons. Gennaro Matino, il Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Gianni Cacace, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pozzuoli, Raffaele Castanò, il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, il professore Michelangelo Russo, Gennaro Pagano Ets Chiesa di Napoli e il presidente del Consiglio comunale di Quarto, Giovanni De Vivo.

LA SICUREZZA – “Una città più sicura, moderna e vicina ai cittadini è questo il lavoro che come amministrazione comunale stiamo portando avanti con coraggio. – ha fatto sapere il sindaco di Quarto Antonio Sabino – Un lavoro che é confortato anche dai dati. Perché secondo l’Arma dei Carabinieri Quarto è il capotreno della sicurezza nell’area Flegrea e sul territorio comunale i fenomeni delittuosi sono in costante diminuzione. Un risultato concreto dell’impegno condiviso tra istituzioni e forze dell’ordine.”