Alla Casina Vanvitelliana arriva il burattino originale del film “Le Avventure di Pinocchio”

BACOLI – Nel fine settimana del 18-19 aprile 2026 si chiude la mostra itinerante dedicata al personaggio di Pinocchio, in collaborazione con il Centro Ittico Campano e l’Associazione Borgo Farnese. Chiusura in bellezza con la presenza del burattino originale del film “Le Avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini. A completare il programma, sono previsti laboratori creativi dedicati ai più piccoli, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’arte e della narrazione attraverso esperienze partecipative e coinvolgenti. E c’è di più. Alla Casina Vanvitelliana viene presentato un nuovo progetto culturale di ampio respiro. “Pinocchio in Fiore” si presenta come un percorso artistico e sensoriale capace di intrecciare arte, letteratura e partecipazione comunitaria, valorizzando al contempo il patrimonio culturale dei territori coinvolti. L’iniziativa è promossa con il patrocinio di Tuscia in Fiore, sotto la guida del Presidente Giulio Della Rocca, e realizzata in collaborazione con l’Associazione Il Borgo di Pinocchio Farnese di Farnese. Cuore pulsante del progetto è l’intervento del maestro d’arte Angelo Paccosi, che darà forma a una serie di installazioni artistiche ispirate all’immaginario pinocchiesco, destinate a trasformare Farnese in un suggestivo “Giardino dei Balocchi”, luogo simbolico di scoperta, memoria e meraviglia.