Caso e il Movimento 5 Stelle salgono in cattedra: a Pozzuoli nuovo evento di Restart

POZZUOLI – Dopo il partecipato evento di lancio di alcune settimane fa, il progetto Restart Campi Flegrei entra nel vivo con i primi incontri tematici dedicati ai temi strategici per il territorio. Il primo appuntamento si terrà sabato 18 aprile alle ore 11 presso l’Hotel Villa Avellino di Pozzuoli e sarà dedicato alla filiera della cultura, intesa come leva fondamentale per lo sviluppo del territorio. Al centro del confronto ci sarà il ruolo della cultura appunto come strumento capace di essere accessibile e attrattivo, ma anche di generare economia sociale e nuova occupazione, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione dei Campi Flegrei. All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e realtà attive sul territorio, tra associazioni, operatori culturali e comitati civici. Interverranno la deputata ed ex sottosegretaria alla Cultura Anna Laura Orrico, l’assessore alla Cultura della Regione Campania Ninni Cutaia e il parlamentare Antonio Caso, capogruppo Cultura del Movimento 5 Stelle alla Camera. L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione di confronto e partecipazione per costruire insieme nuove prospettive per il territorio.