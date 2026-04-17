Nuovo parcheggio provvisorio a Pozzuoli, esultano le associazioni dei commercianti «Segnale di attenzione verso la città»

POZZUOLI – Sei associazioni sindacali di categoria del commercio di Pozzuoli (Confesercenti, Confcommercio, Unimpresa, Casartigiani, C.E.S.I. e CNA) «esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e riconoscono l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel dare seguito a una richiesta che da tempo veniva sollecitata dagli operatori del settore. Un riconoscimento va al Sindaco dott. Luigi Manzoni, all’Assessore dott. Vittorio Gloria, all’Assessore arch. Maria Magliulo e all’intera Amministrazione per la sensibilità dimostrata e per la capacità di tradurre in realtà un intervento atteso e necessario». «Il nuovo parcheggio Sacchini – scrivono i firmatari – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la città e le sue attività economiche, un tassello che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione urbana, sociale e commerciale di Pozzuoli. La disponibilità di nuovi spazi di sosta, seppur provvisori, contribuisce a migliorare la fruibilità del centro storico e a favorire la vitalità del commercio di prossimità, elemento essenziale per la qualità della vita e l’identità cittadina. Insieme alla recente approvazione e sottoscrizione del Distretto Urbano del Commercio (DUC), questo intervento segna l’avvio di una fase nuova di collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini, orientata alla valorizzazione del territorio e alla costruzione di un modello di sviluppo economico integrato e partecipato. Le associazioni firmatarie sottolineano che questo è solo l’inizio di un percorso condiviso, che richiede l’impegno di tutti: amministratori, commercianti, professionisti e cittadini. Solo attraverso la cooperazione e la responsabilità comune sarà possibile consolidare i risultati e dare pieno compimento al processo di rinascita commerciale e urbana di Pozzuoli.»