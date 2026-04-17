POZZUOLI/ Barche abbandonate e ormeggi abusivi: scempio a via Napoli – LE FOTO

POZZUOLI – Barche abbandonate e ormeggiate senza alcun titolo a via Napoli. E’ lo scempio che va in scena da tempo nella piccola insenatura nei pressi dell’area denominata in dialetto “Aret ‘e blocc”. Qui – come si vede dalle foto – nuove e vecchie imbarcazioni (alcune anche danneggiate) occupano spazi pubblici senza alcuna autorizzazione, deturpando anche l’ambiente. Si tratta infatti di una specifica area del porto di Pozzuoli, situata alle spalle del Rione Terra, e storicamente utilizzata dai pescatori locali, oggi trasformata in un cimitero di banche, da una parte, e ormeggio abusivo dall’altro. Fenomeno che avevamo denunciato già nel 2021, quando barche seppellite e resti sparsi qua e là furono rinvenuti sulla piccola porzione di spiaggia.

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