POZZUOLI/ Spaccio di droga a Licola Mare: arrestato un 42enne

POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Licola, durante un servizio di pattugliamento, hanno fermato in Via Del Mare, Ettore Maltese, 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, appoggiato a un palo della luce, aveva un atteggiamento che ha destato sospetti: controllato dai militari, viene trovato con 2 dosi di hashish. A quel punto scatta la perquisizione a casa dove vengono rinvenuti altri 400 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti e un involucro con dentro 65grammi di cocaina. Il 42enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere in attesa di giudizio.