Atti vandalici, resta ancora chiuso il liceo “Virgilio” di Pozzuoli

POZZUOLI – Resterà chiuso anche domani il liceo “Virgilio” di Pozzuoli colpito da sette vandali che nella notte tra lunedì e martedì hanno cosparso con creolina e uova le aule e i corridoi e imbrattato le pareti con bombolette di vernice spray. Nella giornata di oggi, infatti, è stata prorogata la chiusura per consentire ulteriori pulizie all’interno dell’edificio scolastico, secondo il protocollo sanitario dettato dall’Asl Napoli 2 Nord. A far slittare la riapertura sarebbe stata la forte puzza di creolina versata in grosse quantità all’interno dell’edificio. Salgono così a quattro i giorni di chiusura, provocata dall’azione di un gruppo di studenti che avrebbe agito proprio lo scopo di bloccare le attività didattiche. Le indagini sul raid notturno sono condotte dagli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli. Al vaglio ci sono le telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno ripreso i giovani incappucciati entrare da una finestra posta sul retro dopo aver scavalcato il cancello d’ingresso. Nel frattempo anche domani studenti e docenti saranno costretti a restare a casa, in attesa di capire se lunedì sarà consentita la ripresa delle lezioni.