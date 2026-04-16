Quattro studenti di Pozzuoli conquistano la finale dei giochi matematici alla Bocconi

POZZUOLI – L’Istituto Comprensivo 4 Pergolesi si conferma ancora una volta una realtà educativa capace di valorizzare le eccellenze e di promuovere percorsi didattici innovativi, in particolare nell’ambito delle discipline STEM. Nel corso della semifinale provinciale dei Giochi Matematici PRISTEM – Università Bocconi, gli studenti della Scuola Secondaria si sono distinti per impegno, capacità logico-matematiche e sano spirito competitivo, confrontandosi con numerosi partecipanti provenienti da tutto il territorio. Il risultato conseguito è di assoluto rilievo: ben quattro alunni dell’Istituto sono stati ammessi alla finale nazionale, rientrando tra i soli 30 selezionati per la provincia di Napoli.

LA SODDISFAZIONE – Si tratta di Lorenzo Nizzolini, Mario Ottaviano, Mario D’Oriano e Costantino Artiaco. Un traguardo significativo, che premia non solo il talento degli studenti, ma anche il lavoro costante dei docenti e la qualità del percorso formativo offerto dalla scuola. La finale, che si svolgerà a Milano il prossimo 30 maggio presso la prestigiosa sede dell’Università Bocconi, rappresenterà un’importante occasione di confronto a livello nazionale e un’esperienza di crescita formativa e personale di grande valore. “La scuola – fa sapere la dirigenza scolastica – esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito e si congratula con gli studenti finalisti, accompagnandoli con fiducia in questa nuova sfida, con l’auspicio che il percorso possa proseguire fino alla fase internazionale della competizione. Un plauso va inoltre a tutti gli altri alunni che hanno partecipato, distinguendosi per impegno e conseguendo risultati di rilievo nella classifica provinciale, sfiorando l’accesso alla finale nazionale. Un successo che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica e che conferma il valore di una scuola capace di riconoscere, sostenere e far emergere il talento”