Dopo oltre 40 anni il crocifisso antico ritorna a Pozzuoli nella chiesa di Santa Maria delle Grazie

POZZUOLI – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 19.30, dopo oltre 40 anni, l’antico crocifisso di autore ignoto, risalente alla seconda metà del 18° secolo, ritorna nella chiesa Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. All’evento parteciperanno il vescovo di Pozzuoli e di Ischia, monsignor Carlo Villano, la Soprintendente Sabap Area Metropolitana di Napoli, Paola Ricciardi, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, la referente Ambra Restauri, Paola Cavaniglia, il parroco, don Antonio Russo, il direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici. Previsti interventi musicali della Corale parrocchiale. Sarà possibile seguire la diretta dell’evento sulla pagina Facebook della parrocchia. Il crocifisso era stato portato via il 14 ottobre 1983, a seguito degli eventi sismici. Dopo accurate ricerche è stato ritrovato dal parroco e dal direttore dell’Ufficio Beni Culturali nei depositi della basilica dell’Incoronata a Capodimonte. È stato riportato agli antichi splendori dalla Ambra Restauri. «I lavori – ha dichiarato don Russo – sono stati realizzati in modo egregio. Il crocifisso è stato restituito con la bellezza originaria. Il restauro è stato possibile grazie ad un donatore che ha chiesto di rimanere anonimo».