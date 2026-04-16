Si masturbava nel parco giochi davanti ai bambini, 46enne arrestato dai carabinieri

FORIO – Ha 46 anni ed è originario del Bangladesh l’uomo arrestato dai Carabinieri della stazione di Forio per atti osceni in luogo pubblico.

E’ stato sorpreso in pieno giorno a masturbarsi nel parco giochi di via Impagliazzo, tra decine di bambini e genitori inorriditi. I militari, con la collaborazione della polizia locale, hanno provato a bloccare il 46enne ma lui ha reagito con calci e spintoni. Ammanettato, è stato portato in caserma ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.