Truffano una 70enne e tentano la fuga in traghetto: arrestati

PROCIDA – I carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato due napoletani per truffa ai danni di una 70enne del posto. La vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per carabiniere e che le ha comunicato di un presunto sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto suo figlio. Approfittando della preoccupazione della donna, i truffatori si sono presentati davanti alla sua porta e sono riusciti a convincerla a consegnare loro la somma di 8.500 euro in contanti e diversi gioielli. Fortunatamente, alcuni vicini insospettiti dalla presenza dei due sconosciuti hanno dato l’allarme al 112. Grazie all’immediato intervento dei carabinieri, i truffatori sono stati fermati nei pressi del porto di Procida, prima di riuscire a imbarcarsi per Napoli. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita. Gli arrestati sono stati portati in carcere.

IL VADEMECUM– Ecco alcuni consigli dei carabinieri per evitare di cadere nella trappola dei truffatori: 1. Siate diffidenti: Mantenete sempre un atteggiamento di sana diffidenza nei confronti di sconosciuti che cercano di coinvolgervi in offerte o richieste insolite. 2. Non fornite informazioni personali: Non condividete mai informazioni personali, finanziarie o sensibili con estranei al telefono, via email o di persona, a meno che voi non abbiate la certezza della loro legittimità. 3. Verificate l’identità degli interlocutori: Se ricevete una chiamata o una visita da qualcuno che si presenta come rappresentante di un’azienda o un ente, richiedete sempre una verifica dell’identità, come un distintivo o un numero di riferimento. 4. Non effettuate pagamenti anticipati: State attenti alle richieste di pagamenti anticipati per servizi o prodotti, specialmente se vi vengono offerti sconti o promozioni eccezionali. 5. Consultate persone fidate: Prima di prendere decisioni importanti, come sottoscrivere contratti o effettuare pagamenti significativi, consultate familiari, amici di fiducia o professionisti che possono offrirvi un parere obiettivo. 6. Segnalate le truffe: Se sospettate di essere vittime di una truffa o avete ricevuto una chiamata sospetta, rivolgetevi immediatamente alla stazione Carabinieri più vicina o al 112, per evitare che altri possano essere ingannati. 7. Mantenete il controllo delle vostre finanze: Tenete sotto controllo i vostri conti bancari, le carte di credito e le transazioni finanziarie regolarmente. Segnalate immediatamente eventuali attività sospette alle banche o alle autorità competenti. 8. Mantenetevi informati: Aggiornatevi sulle tipologie di truffe più comuni e sulle modalità con cui i truffatori cercano di ingannare le persone anziane. In questo modo sarete più preparati a riconoscere e a evitare potenziali truffe.