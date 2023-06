Bidello di Pozzuoli molesta bambini per 20 anni ma non è mai stato cacciato dal Ministero

POZZUOLI – Ha molestato e abusato di bambini per più di vent’anni, ma non è stato mai rimosso dal suo incarico. Un collaboratore scolastico di Pozzuoli, che lavora a Roma, ha continuato a lavorare nelle scuole. Lo rivela Repubblica. L’uomo, ultrasessantenne, è già stato condannato tre volte per violenza sessuale su minorenni. E ora la Corte dei Conti ha deciso che dovrà risarcire il ministero della Pubblica Istruzione per oltre 170mila euro. Nessuna condanna per chi, invece, non lo ha rimosso dal servizio.

LA STORIA – Tutto ha avuto inizio anni fa. Nel 2020 sia il collaboratore scolastico che il ministero vengono condannati a risarcire un bambino di dieci anni che nel 2008 ha subito abusi in un bagno di una scuola. L’uomo viene anche condannato a sei anni di carcere. Il 60enne già nel 1991 era stato accusato di abusi, ma il tribunale aveva concesso la riabilitazione. Nel 2005 è poi arrivata un’altra denuncia con l’accusa di abusi sessuali su una ragazzina di 12 anni e due anni dopo la condanna a due mesi di reclusione. Eppure il collaboratore scolastico ha continuato a lavorare e nel 2008 è stato ritenuto responsabile di abusi su un bambino di 10 anni. La procura contabile ha rinviato a giudizio il bidello e i giudici hanno puntato il dito anche contro il ministero per non averlo tenuto sotto controllo. A giudizio è stato mandato però solo il dirigente dell’ufficio regionale che lavorava lì da quattro mesi e che è stato assolto.