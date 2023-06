Le Frecce Tricolori tornano a Pozzuoli: è l’unica esibizione in Campania per il 2023

POZZUOLI – Le Frecce Tricolori tornano a Pozzuoli. Dopo l’indimenticabile spettacolo del 16 ottobre scorso, la Pattuglia Acrobatica Nazionale solcherà nuovamente i cieli della nostra città domenica 2 luglio a partire dalle ore 17, unica esibizione in Campania per il 2023. Il “Pozzuoli AirShow” (organizzato da Comune di Pozzuoli, Aeronautica Militare, Accademia Aeronautica, AeroClub d’Italia e AeroClub Benevento) sarà preceduto venerdì 30 giugno dalle prove generali e, nella mattinata del 2 luglio, dalla presenza sul lungomare Pertini di un simulatore di volo dell’Aeronautica Militare (fedele riproduzione di una vera cabina di pilotaggio di un aereo delle Frecce Tricolori) per poi proseguire, alle 16.30, con la simulazione di un salvataggio in mare da parte dell’elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare.

IL COMMENTO DEL SINDACO – «Siamo orgogliosi di poter offrire questo spettacolo ai nostri concittadini e a tutti gli appassionati – dichiara il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – Nell’anno del centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare, questa esibizione acrobatica, l’unica in Campania, assume un valore ancora più alto. Avere l’Accademia Aeronautica nella nostra città è un vanto e un onore. Siamo sicuri che anche quest’anno saremo in migliaia con gli occhi rivolti al cielo, con il nostro splendido golfo a fare da scenografia».