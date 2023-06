A Bacoli si presenta il “Premio Franco Mancusi” in ricordo del celebre giornalista de “Il Mattino”

BACOLI – Il 29 giugno ore 19 nella sala “Ostrichina” del Fusaro, a Bacoli, evento in memoria di Franco Mancusi, aperto alla stampa ed al pubblico. Si presenta il “Premio Franco Mancusi”. L’evento fortemente voluto dalla vedova Enrica Mazzella Mancusi è l’occasione per ricordarne la figura. Franco Mancusi è stato un autorevolissimo giornalista ed esponente politico culturale del Mezzogiorno d’Italia. Nato a Napoli è stato giornalista del Mattino firmando migliaia di articoli, servizi, inchieste. Da giovanissimo attivo esponente del Partito socialista italiano ha poi ricoperto incarichi in istituzioni come il Teatro San Carlo di Napoli e l’ Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pozzuoli.

L’ATTIVITA’ – E’ stato anche rappresentante negli organismi di categoria dei giornalisti. L’attività professionale non gli ha impedito di rivolgere uno sguardo costante ed attento alla sua terra, in particolare ai Campi Flegrei ed al suo patrimonio culturale e paesaggistico. Sempre in prima linea per iniziative di valorizzazione dei beni culturali locali e nazionali. L’incontro sarà occasione per annunciare la nascita della prima edizione del Premio Franco Mancusi.

LA MANIFESTAZIONE – Intervengono: Francesco De Core, Marco Di Lello, Costanza Gialanella, Claudio Scamardella e i sindaci dei comuni di Bacoli, Josi Della Ragione, Pozzuoli, Luigi Manzoni e Monte di Pocida, Giuseppe Pugliese. Seguirà un concerto della Ensemble ChamberCelli a cura del Maestro Aurelio Bertucci in collaborazione con alcuni Maestri del Teatro San Carlo di Napoli, Soprano Chiara Polese, Direttore Gennaro Cappabianca. Elaborazioni musicali di C. Ferrigno, G. Polese, N. Polese. La manifestazione ed il premio hanno il patrocinio de Il Mattino, Federazione nazionale della stampa, Ordine dei giornalisti della Campania, Sindacato unitario giornalisti e dei comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida.