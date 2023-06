Francesco Pio De Fenza nominato portavoce di Più Europa a Quarto

QUARTO – Francesco Pio De Fenza è stato nominato portavoce di Più Europa a Quarto. «È un privilegio rappresentare un movimento politico che ha dimostrato un impegno costante nel promuovere i propri valori europeisti e progressisti, affermando sempre con forza la propria voce anche andando controcorrente. Attraverso il dialogo, l’ascolto e la condivisione di idee, mi impegnerò a rappresentare gli interessi e le esigenze dei cittadini di Quarto all’interno di Più Europa, e a promuovere le idee europeiste e liberali che da sempre ci contraddistinguono. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Luigi Cirillo, consigliere regionale, per la fiducia e il supporto che mi ha dimostrato in questo percorso. La sua esperienza e saggezza sono un faro guida per tutti noi, e sono grato di poter contare sulla sua preziosa collaborazione. Inoltre, desidero estendere il mio riconoscimento a Piercamillo Falasca, vicesegretario nazionale di Più Europa, partecipando personalmente alla riunione svoltasi. È un privilegio lavorare a stretto contatto con lui per portare avanti la visione di Più Europa anche a Quarto», dichiara in una nota scritta. De Fenza annuncia inoltre di voler collaborare attivamente con altre organizzazioni civiche, associazioni e istituzioni locali per creare una sinergia positiva.